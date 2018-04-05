В Щукине проведут турнир по армспорту

На территории физкультурно-оздоровительного комплекса «Динамика», который находится в районе Щукино, состоится турнир по армспорту. Спортивное мероприятие будет посвящено Дню космонавтики, который отмечается 12 апреля.

— К участию в соревнованиях допускаются мужчины и женщины в возрасте от 18 лет и старше, — сообщили в пресс-службе Центра физической культуры и спорта СЗАО.

Турнир пройдет во вторник, 10 апреля, начало в 18.00. Напомним, ФОК «Динамика» располагается по адресу: 1-й Пехотный пер., д. 8.