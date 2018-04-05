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Виктор Булатов: У ЦСКА будут шансы в матче против «Арсенала»
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Виктор Булатов: У ЦСКА будут шансы в матче против «Арсенала» 

Советский спорт 1 час назад
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«Шансы «Арсенала» на победу — 60-70 процентов, ЦСКА может добиться позитивного результата за счет опыта и сыгранности игроков. И действий лидеров — (Александра) Головина, (Алана) Дзагоева, (Понтуса) Вернблума, (Игоря) Акинфеева, (Ахмеда) Мусы, которые могут решить исход матча. И хорошей предполагаемой схемы игры в обороне, с акцентом на контратаки. Я думаю, что у ЦСКА будут шансы. Важно, чтобы команде сопутствовала удача, но удачу надо заслужить», — цитирует Булатова «Р-Спорт».
Матч между командами состоится 5 апреля в Лондоне. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи в 22:05 мск.
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