Виктор Булатов: У ЦСКА будут шансы в матче против «Арсенала»

Гранит Джака: ЦСКА продемонстрировал характер, победив «Лион». «Арсеналу» нужно быть сконцентрированными «Шансы «Арсенала» на победу — 60-70 процентов, ЦСКА может добиться позитивного результата за счет опыта и сыгранности игроков. И действий лидеров — (Александра) Головина, (Алана) Дзагоева, (Понтуса) Вернблума, (Игоря) Акинфеева, (Ахмеда) Мусы, которые могут решить исход матча. И хорошей предполагаемой схемы игры в обороне, с акцентом на контратаки. Я думаю, что у ЦСКА будут шансы. Важно, чтобы команде сопутствовала удача, но удачу надо заслужить», — цитирует Булатова «Р-Спорт». Матч между командами состоится 5 апреля в Лондоне. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи в 22:05 мск.