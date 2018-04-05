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Саблистка Ключникова — бронзовая медалистка юниорского ЧМ по фехтованию
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Саблистка Ключникова — бронзовая медалистка юниорского ЧМ по фехтованию 

Чемпионат.com 1 час назад
Россиянка Алина Ключникова завоевала бронзовую награду в личном турнире саблисток на юниорском чемпионате мира по фехтованию в Вероне. В финале венгерка Лиза Пужтаи одолела мексиканку Наталью Ботелло, а ещё одна бронза досталась американке Алексис Англаде.
Среди юниоров в аналогичной дисциплине первенствовал румын Андрей Пастин. Лучшим из россиян стал Кирилл Тюлюков, показавший 15-й результат.
Фехтование. Чемпионат мира среди юниоров. Верона, Италия Юноши. Сабля. Личное первенство 1. Андрей Пастин (Румыния). 2. Роберт Видовский (США). 3. Кристиан Рабб (Венгрия). 3. Алонсо Сантамария (Испания)… 15. Кирилл Тюлюков (Россия)… 25. Олег Южаков (Россия)… 43. Магомед Халимбеков (Россия). Девушки. Сабля. Личное первенство 1. Лиза Пужтаи (Венгрия). 2. Наталья Ботелло (Мексика). 3. Алексис Англаде (США). 3 Алина Ключникова (Россия)… 9. Дарья Дрозд (Россия)… 21. Мария Зинюхина (Россия).
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