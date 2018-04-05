Саблистка Ключникова — бронзовая медалистка юниорского ЧМ по фехтованию

Россиянка Алина Ключникова завоевала бронзовую награду в личном турнире саблисток на юниорском чемпионате мира по фехтованию в Вероне. В финале венгерка Лиза Пужтаи одолела мексиканку Наталью Ботелло, а ещё одна бронза досталась американке Алексис Англаде.

Среди юниоров в аналогичной дисциплине первенствовал румын Андрей Пастин. Лучшим из россиян стал Кирилл Тюлюков, показавший 15-й результат.