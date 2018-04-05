Романцев: я бы ещё вернулся к кандидатурам Березуцких и Игнашевича перед ЧМ-2018 

Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев выразил мнение, что национальной команде перед чемпионатом мира–2018 стоит вернуться к рассмотрению кандидатур защитников ЦСКА Сергея Игнашевича и братьев Алексея и Василия Березуцких, которые ранее завершили карьеру в сборной. Специалист также выразил мнение, что вратарь «армейцев» Игорь Акинфеев входит в пятёрку лучших российских голкиперов в истории.
«Думаю, и Березуцкие, и Игнашевич могли бы собраться на один чемпионат мира. Я бы ещё вернулся к их кандидатурам. Замены этим ребятам сейчас не вижу. Пришла молодёжь — амбициозная, но я бы не сказал, что талантливая. До Березуцких и Игнашевича эти игроки явно не дотягивают. А Акинфеева включил бы в пятёрку лучших отечественных вратарей, которых видел на своем веку», — сказал Романцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Денисом Целых.