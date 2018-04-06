Глава итальянских арбитров получил посылку с пулями в знак протеста против VAR

Глава ассоциации итальянских рефери Марчелло Никки заявил, что ему пришла посылка с пулями в знак протеста против системы видеопомощи арбитрам (VAR), сообщает "Советский спорт"

Отмечается, что такие же посылки получили вице-президент ассоциации Нарцисо Писакрета и Никола Риццоли , в обязанности которого входит назначение арбитров на матчи.

Глава организации отметил, что итальянская полиция ведет ведет начала расследование по этому делу.

Также Никки осудил журналиста, который предложил фанатам стрелять в судей.