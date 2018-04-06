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Глава итальянских арбитров получил посылку с пулями в знак протеста против VAR
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Глава итальянских арбитров получил посылку с пулями в знак протеста против VAR 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Глава ассоциации итальянских рефери Марчелло Никки заявил, что ему пришла посылка с пулями в знак протеста против системы видеопомощи арбитрам (VAR), сообщает "Советский спорт".
Отмечается, что такие же посылки получили вице-президент ассоциации Нарцисо Писакрета и Никола Риццоли, в обязанности которого входит назначение арбитров на матчи.
Глава организации отметил, что итальянская полиция ведет ведет начала расследование по этому делу.
Также Никки осудил журналиста, который предложил фанатам стрелять в судей.
Ранее Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил об утверждении использование системы VAR на чемпионате мира 2018 года в России.
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