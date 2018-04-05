Президент ассоциации итальянских судей получил посылку с пулями из-за недовольства VAR

ТАСС , 5 апреля. Глава ассоциации итальянских судей Марчелло Никки получил посылку с пулями в знак протеста против системы видеопомощи арбитрам (VAR). Об этом сообщает Sky Sports.

Никки также осудил журналиста, который предложил болельщикам стрелять в арбитров, и добавил, что полиция и МВД Италии проведут расследование по этому делу.

В марте фанаты футбольного клуба «Лацио» устроили митинг в знак протеста против VAR возле офиса ассоциации итальянских судей в Риме, по мнению собравшихся, их команда проиграла пять встреч из-за неверных решений системы.

В текущем сезоне VAR используется в чемпионатах Италии, Германии, США, а также в Кубке Англии. В марте Международная федерация футбола (ФИФА) официально утвердила использование VAR на чемпионате мира 2018 года в России.