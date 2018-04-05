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«Наполи»: «Присылать судьям пули — поистине трусливый поступок»
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«Наполи»: «Присылать судьям пули — поистине трусливый поступок» 

SPORT24.ru 1 час назад
Итальянский «Наполи» раскритиковал фанатов, которые угрожают судьям из-за системы видеопомощи арбитрам VAR. Ранее неизвестные прислали руководителям Ассоциации итальянских арбитров пули, выражая свое недовольство введенной в этом сезоне системой.
”Футбол это игра, которая принадлежит всем. Футболисты и судьи — ключевые фигуры в этом спорте. Посылать судьям пули, чтобы подорвать единство в этом восхитительном спорте — поистине трусливый поступок. «Наполи» шокирован новостями об этом”, — написано в клубном «Твиттере».
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