«Наполи»: «Присылать судьям пули — поистине трусливый поступок»

Итальянский «Наполи» раскритиковал фанатов, которые угрожают судьям из-за системы видеопомощи арбитрам VAR. Ранее неизвестные прислали руководителям Ассоциации итальянских арбитров пули, выражая свое недовольство введенной в этом сезоне системой.

”Футбол это игра, которая принадлежит всем. Футболисты и судьи — ключевые фигуры в этом спорте. Посылать судьям пули, чтобы подорвать единство в этом восхитительном спорте — поистине трусливый поступок. «Наполи» шокирован новостями об этом”, — написано в клубном «Твиттере».