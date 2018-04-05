Алексей Сорокин: «Очень теоретически мы допускали возможность, что ЧМ-2018 могут отнять»

Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин побывал в гостях «СЭ». Он рассказал о том, что организаторы чемпионата мира-2018 допускали теоретическую возможность отмены турнира в России.

— Хоть раз за эти годы у вас были мысли о том, что чемпионат мира реально могут отнять?

— Очень теоретически мы допускали такую возможность. Конечно, не хотелось бы думать об этом, и мы в нашей работе никогда не исходили из такой возможности. Но мы ее допускали.

— В какой период?

— Точно сказать не могу. Мы прекрасно понимали, что время играет на нас — чем дальше, тем в большей степени эти дискуссии улягутся. Так и произошло. Все полностью утихомирилось после Кубка конфедераций, когда все поняли, что а) — мы можем организовать турнир на хорошем уровне, б) — пошли позитивные отклики от футболистов, тренеров, болельщиков. Придраться было не к чему. Потом начались продажи билетов и стало совсем уж невозможно что-то поменять.