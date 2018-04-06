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Алексей Сорокин: «Во время церемонии открытия ничего необычного ждать не стоит»
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Алексей Сорокин: «Во время церемонии открытия ничего необычного ждать не стоит» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин заявил, что на церемониях открытия и закрытия чемпионата мира выступят отечественные и зарубежные артисты. Сорокин в интервью «СЭ» добавил, что договоренности с музыкантами еще не заключены.
— Кто же исполнит официальный гимн ЧМ-2018?
— Пока не могу сказать. Нам официально это неизвестно. Мы что-то только слышали, но пока это недостоверно — лишь ходят слухи. В течение апреля все станет известно. Могу приоткрыть завесу — на открытие и на финал ориентиром для нас является комбинация российских и западных звезд.
— То есть, будет по артисту?
— Два или четыре, не знаю, пока ничего не согласовано до конца.
— Будет ли в церемонии открытия что-то необычное?
— Ее формат чего-то совсем уж необычного не предполагает. Это не цирк, здесь есть ограничения, связанные со стадионом. Нам надо сохранить поле, сделать все при дневном свете и не очень долго — чтобы это не превращалось в концерт. Все будет компактно, ярко и будет отражать особенности чемпионата мира. (Отдел футбола «СЭ»)
Полное интервью доступно здесь
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