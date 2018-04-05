Главный тренер сборной России по горнолыжному спорту Планиншек покинул свой пост

ТАСС , 5 апреля. Словенец Урбан Планиншек ушел с поста главного тренера сборной России по горнолыжному спорту. Об этом сообщает пресс-служба Федерации горнолыжного спорта и сноуборда России (ФГССР).

Решение не продлевать соглашение было принято по обоюдному согласию сторон.

В новом сезоне работу с мужской сборной России в качестве старшего тренера продолжит словенец Янец Хладник, физподготовкой спортсменов будет заниматься его соотечественник Само Фурлан. Женскую сборную России возглавит Игорь Качаков, а тренерский штаб будет полностью состоять из отечественных тренеров.

Планиншек руководил российской сборной в течение восьми лет. За это время российские горнолыжники десять раз поднимались на подиум этапов Кубка мира.