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Главный тренер сборной России по горнолыжному спорту Планиншек покинул свой пост
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Главный тренер сборной России по горнолыжному спорту Планиншек покинул свой пост 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 5 апреля. Словенец Урбан Планиншек ушел с поста главного тренера сборной России по горнолыжному спорту. Об этом сообщает пресс-служба Федерации горнолыжного спорта и сноуборда России (ФГССР).
Решение не продлевать соглашение было принято по обоюдному согласию сторон.
В новом сезоне работу с мужской сборной России в качестве старшего тренера продолжит словенец Янец Хладник, физподготовкой спортсменов будет заниматься его соотечественник Само Фурлан. Женскую сборную России возглавит Игорь Качаков, а тренерский штаб будет полностью состоять из отечественных тренеров.
Планиншек руководил российской сборной в течение восьми лет. За это время российские горнолыжники десять раз поднимались на подиум этапов Кубка мира.
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