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Сорокин: политика не сможет повлиять на ЧМ-2018
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Сорокин: политика не сможет повлиять на ЧМ-2018 

Чемпионат.com 59 минут назад
Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин рассказал о политике и её влиянии на ЧМ-2018.
«Люди хотят приехать в Россию на ЧМ-2018. Они хотят наслаждаться футболом именно здесь. Это желание людей трудно изменить, им нельзя манипулировать. Это ясно показывает интерес людей к футболу и то, что политика не может на него повлиять», — сказал Сорокин.
Напомним, ранее о намерении бойкотировать предстоящий чемпионат мира в России заявили многие иностранные политики, включая министров и высокопоставленных представителей Великобритании, а также членов британской королевской семьи.
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