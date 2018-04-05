Сорокин: политика не сможет повлиять на ЧМ-2018

Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин рассказал о политике и её влиянии на ЧМ-2018.

«Люди хотят приехать в Россию на ЧМ-2018. Они хотят наслаждаться футболом именно здесь. Это желание людей трудно изменить, им нельзя манипулировать. Это ясно показывает интерес людей к футболу и то, что политика не может на него повлиять», — сказал Сорокин.

Напомним, ранее о намерении бойкотировать предстоящий чемпионат мира в России заявили многие иностранные политики, включая министров и высокопоставленных представителей Великобритании, а также членов британской королевской семьи.