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Ультрас «Болоньи» напали на игрока после тренировки
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Ультрас «Болоньи» напали на игрока после тренировки 

Евро-футбол.Ру 57 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Ультрас «Болоньи» попытались напасть на полузащитника Блерима Джемаили.
После тренировки футболист остановил авто около болельщиков, опустил стекло и раздавал автографы, сообщает La Repubblica. Однако вскоре любители футбола начали проявлять агрессию, и Джемаили попросил их успокоиться. Один из болельщиков ударил игрока, после чего тот просто уехал.
"Болонья" вызвала полицию, однако по ее приезду никого из болельщиков на месте происшествия не оказалось, они убежали. Причиной конфликта стал отказ Джемаили давать по несколько автографов. Болельщики собирались их просто перепродать.
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