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Правительство выделит 360 миллионов рублей на модернизацию аэропорта в Красноярске
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Правительство выделит 360 миллионов рублей на модернизацию аэропорта в Красноярске
Авторадио
57 минут назад
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Об этом заявил премьер
Дмитрий Медведев
. По его словам, подобные инвестиции помогут ускорить процедуры таможенного и пограничного контроля. Весной следующего года в Красноярске пройдет всемирная Зимняя Универсиада.
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