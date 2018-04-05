Инс: «Погба и Моуринью должны уладить разногласия на благо клуба»

"Надеюсь, Погба останется. Когда вы говорите о возвращении команды к истокам, для конкуренции с «Манчестер Сити» и «Ливерпулем» Погба просто необходим. Поль и Жозе должны сесть за одним столом и поговорить. Сейчас «Манчестер Юнайтед» важно найти баланс, и Погба определённо является связующим звеном".

В текущем сезоне Поль Погба сыграл в 28 матчах за клуб, забил 3 гола и отдал 10 голевых передач.