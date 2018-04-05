Павел Францоуз: Пришло время отправиться за своей мечтой в НХЛ

Францоуз провел в «Тракторе» три сезона. После поражения от «Ак Барса» в серии (4-0) финала Восточной конференции КХЛ голкипер попрощался с челябинскими болельщиками. Анвар Гатиятулин : Может быть, счет в серии с «Ак Барсом» был бы другой, если бы не травмы «Особенный и очень эмоциональный вечер для меня. Хоккейная жизнь не такая долгая, а я провел в Челябинске три года — это серьезный срок. Судя по всему, я не остаюсь в «Тракторе», так что должен был попрощаться с болельщиками. Всегда тяжело говорить до свидания, но это жизнь. Пришло время отправиться за своей мечтой в НХЛ. Надеюсь, моя мечта сбудется. Да, я планирую поехать со сборной Чехии на чемпионат мира», — цитирует Францоуза РИА Новости