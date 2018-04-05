Ещё
Кантона: «Я люблю Моуринью»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кантона: «Я люблю Моуринью» 

Евро-футбол.Ру 37 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Легендарный полузащитник "Манчестер Юнайтед" Эрик Кантона признался в любви менеджеру клуба Жозе Моуринью.
"Я люблю Моуринью, прежде всего за его последовательность", — заявил Кантона в эфире SFR. «Он побеждает в больших турнирах на протяжении более десяти лет. И он продолжит это делать, потому что является стратегом. Да, его стиль более оборонительный, но он делает это красиво».
Оборонительному стилю Моуринью предстоит пройти серьезное испытание — 7 апреля «Манчестер Юнайтед» сыграет на «Этихад» с «Манчестер Сити» в рамках 33-го тура АПЛ. Начало матча в 19:30 МСК.
Евро-футбол.Ру: последние новости
Юндер вернётся на поле к дерби с "Лацио" Прогноз на матч Атлетико - Спортинг: будут ли проблемы у мадридцев в первом матче дома Тухель возглавит "ПСЖ"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Исинбаева крестила Добрыню Никитича в Монако76
Мошенник и беглец: черногорцы арестовали чиновника из РФ11
От Смолова отказались в Англии5
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»85
«Меня изнасиловали перед Олимпийскими играми»301
Видео
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:10
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»
Биатлон
01:14
Хоккеистки устроили в Красноярске жестокую драку
Хоккей
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:56
Рудковская опозорила Плющенко
Фигурное катание
00:58
Горько: когда будет свадьба Шараповой
Теннис
00:43
Опубликованы доходы российских хоккеистов
Хоккей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение