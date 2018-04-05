Кантона: «Я люблю Моуринью»

Легендарный полузащитник "Манчестер Юнайтед" Эрик Кантона признался в любви менеджеру клуба Жозе Моуринью.

"Я люблю Моуринью, прежде всего за его последовательность", — заявил Кантона в эфире SFR. «Он побеждает в больших турнирах на протяжении более десяти лет. И он продолжит это делать, потому что является стратегом. Да, его стиль более оборонительный, но он делает это красиво».

Оборонительному стилю Моуринью предстоит пройти серьезное испытание — 7 апреля «Манчестер Юнайтед» сыграет на «Этихад» с «Манчестер Сити» в рамках 33-го тура АПЛ. Начало матча в 19:30 МСК.