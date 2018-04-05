Муса выйдет в стартовом составе на матч против «Арсенала» 

Лондонский «Арсенал» и московский ЦСКА объявили стартовые составы на первый матч 1/4 финала Лиги Европы. В нападении у армейцев сыграют Понтус Вернблум и Ахмед Муса.
Стартовый состав «Арсенала»: Чех, Мустафи, Косельни, Монреаль, Бельерин, Рэмси, Уилшир, Джака, Мхитарян, Озил, Ляказетт.
Запасные: Мейси, Холдинг, Чемберс, Колашинац, Эль-Ненни, Айуоби, Уэлбек.
Стартовый состав ЦСКА: Акинфеев, Алексей Березуцкий, Василий Березуцкий, Игнашевич, Щенников, Кучаев, Натхо, Головин, Дзагоев, Вернблум, Муса.
Запасные: Помазун, Миланов, Бистрович, Чалов, Жамалетдинов, Хосонов, Витиньо.
"Газета.Ru" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Матч пройдет на стадионе "Эмирейтс — Эшбертон Гроув" в Лондоне. Начало встречи — в 22:05.