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Ростовскую Царь-пасху весом в тонну везут в Москву
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Ростовскую Царь-пасху весом в тонну везут в Москву 

Авторадио 1 час назад
Фото: MosDay.ru
Высота и ширина праздничного блюда составляет по 1,5 метра. Таким образом побит рекорд 8-летней давности. Он принадлежал также ростовским молочникам. Вес пасхи был в три раза меньше. В этом году производители решили, что «столицу нужно накормить от души, и увеличили вес». Пасху повезли на специальном автомобиле. В воскресенье, 8 апреля, её планируют взвесить в присутствии представителей Книги рекордов Гиннесса, чтобы зафиксировать мировое достижение. После того как блюдо освятит патриарх Кирилл, пасху раздадут по кусочкам всем желающим возле Храма Христа Спасителя.
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