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«Крылья Советов» начали подготовку к «Спартаку-2»
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«Крылья Советов» начали подготовку к «Спартаку-2» 

Волга Ньюс 1 час назад
Фото: Волга Ньюс
Игроки были разделены на несколько групп и получили разную нагрузку в зависимости от участия в игре со "Спартаком". Тренировка, носившая восстановительный характер, продолжалась около часа.
В ней принимали участие все футболисты «Крыльев Советов» за исключением Дениса Ткачука, продолжающего восстанавливаться от повреждения. После тренировки команда прошла восстановительные процедуры.
Матч 31-го тура первенства ФНЛ «Крылья Советов» — «Спартак-2» состоится в субботу, 7 апреля и начнется в 15:00 по самарскому времени, сообщает официальный сайт клуба.
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