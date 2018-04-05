«Крылья Советов» начали подготовку к «Спартаку-2»

Игроки были разделены на несколько групп и получили разную нагрузку в зависимости от участия в игре со "Спартаком" . Тренировка, носившая восстановительный характер, продолжалась около часа.

В ней принимали участие все футболисты «Крыльев Советов» за исключением Дениса Ткачука , продолжающего восстанавливаться от повреждения. После тренировки команда прошла восстановительные процедуры.

Матч 31-го тура первенства ФНЛ «Крылья Советов» — «Спартак-2» состоится в субботу, 7 апреля и начнется в 15:00 по самарскому времени, сообщает официальный сайт клуба.