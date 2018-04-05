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Де Брюйне: «Атака на автобус „Ман Сити“? Не думаю, что это плохо»
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Де Брюйне: «Атака на автобус „Ман Сити“? Не думаю, что это плохо» 

SPORT24.ru 1 час назад
Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне не видит проблемы в нападении фанатов «Ливерпуля» на автобус его команды. Болельщики атаковали автобус перед игрой Лиги чемпионов, которую «Ливерпуль» выиграл со счетом 3:0.
"Я уже видел похожие ситуации. Такое бывает. Не думаю, что это плохо. Конечно, неприятно видеть, как разбивают окно. Это не хорошо. Но если фанаты делают это без насилия, то все в порядке.
Конечно, было бы здорово, если бы наши фанаты создали такую же атмосферу. Трудно на такое рассчитывать, ведь обстоятельства другие, но мы будем ждать. «Ливерпуль» получил большое вдохновение от фанатов. Надеюсь, мы получим такое же в следующий вторник", — цитирует де Брюйне Goal.
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