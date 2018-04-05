​Де Врей: «Должны быстро перемещать мяч, чтобы удивить соперника»

Центральный защитник «Лацио» Стефан де Врей считает, что быстрое перемещение мяча станет ключом к победе над «РБ Зальцбургом» в четвертьфинале Лиги Европы.

“Мы должны быть быстрыми, быстро расставаться с мячом, потому что «Зальцбург» любит высоко прессинговать. Мы знаем, что нас ждёт, поэтому предельно сконцентрированы", — приводит слова защитника Lazio Style Channel.

"В этом году мы забили много голов, и надеемся, что этим вечером добавим в копилку несколько. Мы сделаем всё, что от нас зависит, чтобы преподнести подарок нашему тренеру Симоне Индзаги, ведь сегодня у него день рождения".

Первая игра 1/4 финала Лиги Европы «Лацио» — «Ред Булл Зальцбург» состоится сегодня. Начало матча в 22:05 МСК.