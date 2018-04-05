Антон Глинкин: «Я очень долго не играл, надо было принести пользу „Ак Барсу“

Нападающий «Ак Барса» Антон Глинкин после матча финала Восточной конференции против «Трактора» (3:1, 4-0) отметил, что соскучился по хоккею. Форвард провел первую игру с 23 января.

— Эмоции сейчас хорошие. Тем более я долго не играл, соскучился по хоккею, — приводит пресс-служба «Ак Барса» слова Глинкина. — Сегодня матч хорошо сложился. Главное — выиграли матч и серию. Впереди финал, подходим к нему в хорошем настроении. Сейчас немного отдохнем и будем готовиться дальше.

— Признайтесь, было особое желание сыграть в Челябинске?

— Было желание сыграть не только в Челябинске (улыбается). Желание было давно. Хочется играть. Тяжело наблюдать со стороны, с трибуны. Когда ты играешь, эмоции совсем другие. Здорово, что мне выпал этот шанс. Надо было принести какую-то пользу команде, чтобы мы выиграли и были положительные эмоции.

— Прямо скажем получилась не какая-то польза — первый гол сделал Антон Глинкин.

— Этот гол сделало все звено, все поработали. Сашка выиграл вбрасывание, я не стал мудрить, полез на пятак, а там уже Мишка доработал. Все постарались и это воздалось.

— Кого ждете в финале?

— Это финал. Там любой соперник опасен, поэтому без разницы. Все будет зависеть от нас.