«Арсенал» выложил ролик об Андрее Аршавине перед матчем с ЦСКА

Пресс-служба лондонского «Арсенала» выложила в твиттере видео с классным голом бывшего игрока команды россиянина Андрея Аршавина

При этом «канониры» назвали форварда «любимым русским».

Видео: Лучший гол Аршавина за «Арсенал».

As we're playing a Russian side tonight, we thought we'd treat you to this from our favourite Russian #AFCvCSKA pic.twitter.com/BjXbk8l3HF

Arsenal FC (@Arsenal) 5 апреля 2018 г.

Аршавин выступал за «Арсенал» с 2009 по 2013 годы, провел за клуб 145 матчей и забил 31 гол.

Напомним, что сегодня «Арсенал» сыграет с ЦСКА в 1/4 финала Лиги Европы. Начало матча в 22:05 мск.