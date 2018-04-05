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«Арсенал» выложил ролик об Андрее Аршавине перед матчем с ЦСКА
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«Арсенал» выложил ролик об Андрее Аршавине перед матчем с ЦСКА 

Soccer News 1 час назад
Пресс-служба лондонского «Арсенала» выложила в твиттере видео с классным голом бывшего игрока команды россиянина Андрея Аршавина.
При этом «канониры» назвали форварда «любимым русским».
Видео: Лучший гол Аршавина за «Арсенал».
As we're playing a Russian side tonight, we thought we'd treat you to this from our favourite Russian #AFCvCSKA pic.twitter.com/BjXbk8l3HF
Arsenal FC (@Arsenal) 5 апреля 2018 г.
Аршавин выступал за «Арсенал» с 2009 по 2013 годы, провел за клуб 145 матчей и забил 31 гол.
Напомним, что сегодня «Арсенал» сыграет с ЦСКА в 1/4 финала Лиги Европы. Начало матча в 22:05 мск.
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