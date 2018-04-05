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Тест: Расшифруйте российские аббревиатуры
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Тест: Расшифруйте российские аббревиатуры 

Ридус 1 час назад
В жизни нас окружает множество аббревиатур. Свидетельство о рождении ребёнка выдаёт ЗАГС, высшее образование получают в ВУЗе, оттуда некоторые идут работать в НИИ, а другие становятся ИП, мы взрослеем и нас волнует рост ВВП и страсти, которые кипят в ЕС. Этот список можно продолжать до бесконечности, а вы лучше пройдите наш тест — и весело, и полезно.
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