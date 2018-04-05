Итальянские левые добиваются создания собственной фракции

В Италии депутаты от блока левых партий «Свободные и равные», лидером которого является бывший председатель сената Пьетро Грассо, направили в нижнюю палату парламента страны официальный запрос с просьбой сделать для них исключение и позволить сформировать собственную депутатскую группу.

Дело в том, что согласно действующим правилам для формирования фракции необходимо иметь не менее 20 человек. Левым же, пытавшимся выступить на политических выборах 4 марта в качестве альтернативы левоцентристской коалиции во главе с Демократической партией , удалось добиться избрания в палату депутатов лишь 14 человек. Речь идет о бывшем председателе палаты депутатов Лауре Больдрини, бывшем национальном секретаре Демпартии Пьере Луиджи Берсани, координаторе партии «Глава 1 — Демократическое и прогрессистское движение» Роберте Сперанце, видном деятеле профсоюзного движения Гульельме Эпифани, секретаре Итальянских левых Николе Фраттоянни и др.

В настоящий момент все они входят в состав смешанной группы, членами которой, помимо них, являются представители предвыборного списка «Мы с Италией» (прозванного журналистами «четвёртой ногой» правоцентристской коалиции), депутаты от народно-гражданского списка Беатричи Лоренцин, радикалы из движения «+Европа» Эммы Бонино, выступающие союзниками Демпартии, и парламентарии, избранные от автономий и языковых меньшинства, а также ассоциаций итальянцев за рубежом.

Как сообщает ANSA, решение по запросу депутатов от блока «Свободные и равные» будет приниматься членами бюро палаты депутатов, в которое входят её председатель, четверо его заместителей, трое квесторов и девять секретарей.