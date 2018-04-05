Семак: «Я бы хотел видеть в „Уфе“ Дзюбу и Шатова, но они нам не по карману»

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак рассказал о том, кого из игроков он хотел пригласить в команду в зимнее трансферное окно.

"Мне бы хотелось и Дзюбу, и Шатова, и Новосельцева — всех их видеть в команде. Но желания и возможности очень сложно сходятся у нас. Мы не можем спорить с «Арсеналом», даже тульским, по финансовой составляющей. Естественно, что близость Москвы и финансовые условия ближе даже не столько Артему, сколько "Зениту"

Мы понимаем, о каких суммах идет речь. Поэтому это запредельные для нас, так же как и с Сашей Анюковым. Очень хотели видеть и Сашу Анюкова, но я думаю, что нам это, к сожалению, не по карману", — приводят слова Семака российские СМИ.

В этом сезоне «Уфа» под руководством Семака занимает шестое место в Премьер-лиге и сохраняет шансы на попадание в Лигу Европы.