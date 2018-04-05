Ещё
Чупков победил на дистанции 200 м брассом на соревнованиях в Швеции
Далее:
Читайте также:
Ещё

Чупков победил на дистанции 200 м брассом на соревнованиях в Швеции 

Чемпионат.com 33 минуты назад
Россиянин Антон Чупков победил в заплыве на 200 метров брассом на международном турнире по плаванию Swim Open Stockholm в Швеции. Напомним, что 21-летний спортсмен является действующим чемпионом мира на этой дистанции.
На дистанции 200 метров вольным стилем среди женщин россиянка Дарья Устинова стала второй, уступив только немке Аннике Брюн, а Григорий Тарасевич показал второй результат в плавании на 200 метров на спине.
Плавание. Международные соревнования. Swim Open Stockholm. Стокгольм, Швеция
Мужчины. Брасс, 200 м 1. Антон Чупков (Россия) — 2.08,07. 2. Эрик Перссон (Швеция) — +1,29. 3. Гедрюс Титенис (Литва) — +2,25.
Мужчины. Спина, 200 м 1. Данас Рапсис (Литва) — 1.56,88. 2. Григория Тарасевич (Россия) — +1,68. 3. Жоффруа Матье (Франция) — +2,96.
Женщины. Вольный стиль, 200 м 1. Анника Брюн (Германия) — 1.58,71. 2. Дарья Устинова (Россия) — +0,14. 3. Анна Эрикссон (Швеция) — +2,96.
Чемпионат.com: последние новости
Главный тренер сборной России по горнолыжному спорту Планиншек покинул свой пост Бывший футболист сборной СССР Папаев считает, что "Арсенал" вальяжно относится к ЦСКА Тольяттинские депутаты написали обращение в Минспорт по вопросу исключения "Лады" из КХЛ
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Макгрегор атаковал автобус с бойцами UFC6
От Смолова отказались в Англии18
Исинбаева крестила Добрыню Никитича в Монако107
«Меня изнасиловали перед Олимпийскими играми»302
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»87
Видео
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:10
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»
Биатлон
01:14
Хоккеистки устроили в Красноярске жестокую драку
Хоккей
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:56
Рудковская опозорила Плющенко
Фигурное катание
00:58
Горько: когда будет свадьба Шараповой
Теннис
00:43
Опубликованы доходы российских хоккеистов
Хоккей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение