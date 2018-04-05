Чупков победил на дистанции 200 м брассом на соревнованиях в Швеции 

Россиянин Антон Чупков победил в заплыве на 200 метров брассом на международном турнире по плаванию Swim Open Stockholm в Швеции. Напомним, что 21-летний спортсмен является действующим чемпионом мира на этой дистанции.
На дистанции 200 метров вольным стилем среди женщин россиянка Дарья Устинова стала второй, уступив только немке Аннике Брюн, а Григорий Тарасевич показал второй результат в плавании на 200 метров на спине.
Плавание. Международные соревнования. Swim Open Stockholm. Стокгольм, Швеция
Мужчины. Брасс, 200 м 1. Антон Чупков (Россия) — 2.08,07. 2. Эрик Перссон (Швеция) — +1,29. 3. Гедрюс Титенис (Литва) — +2,25.
Мужчины. Спина, 200 м 1. Данас Рапсис (Литва) — 1.56,88. 2. Григория Тарасевич (Россия) — +1,68. 3. Жоффруа Матье (Франция) — +2,96.
Женщины. Вольный стиль, 200 м 1. Анника Брюн (Германия) — 1.58,71. 2. Дарья Устинова (Россия) — +0,14. 3. Анна Эрикссон (Швеция) — +2,96.