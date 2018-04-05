Ещё
В ФГССР довольны работой ушедшего из сборной Планишека
Далее:
Читайте также:
Ещё

В ФГССР довольны работой ушедшего из сборной Планишека 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Президент Федерации горнолыжного спорта и сноуборда России (ФГССР) Леонид Мельников подчеркнул, что в организации довольны работой Урбана Планишека. Сегодня стало известно, что Планишек, работавший с командой с 2010 года, покидает свой пост.
— Это было наше общее решение. Мы полностью удовлетворены его работой и тем, что он сделал для нашей страны и горнолыжного спорта, — цитирует «Р-Спорт» Мельникова. — Мы пришли к такому решению после восьми лет совместной работы. Это немалый срок, и работа была нелегкой. Урбан какое-то время отдохнет, а потом, думаю, без работы не останется. Он известный специалист, предложения у него будут. Они поступали ему каждый год, но он отработал с нами два олимпийских цикла.
С мужской командой будет работать словенец Янец Хладник, а с женской — Игорь Качаков, они уже выехали на сборы, тестируют инвентарь, тренировочный процесс продолжится. После утверждения предложений тренерского совета мы объявим официально, кто будет главным тренером. Кардинальных изменений в тренерском штабе больше не будет.
Спорт-Экспресс: последние новости
Планиншек завершил работу со сборной России Габорик перенес операцию на спине Григалава, Майга и Джорджевич не сыграют за "Арсенал" против "Уфы"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Макгрегор атаковал автобус с бойцами UFC6
От Смолова отказались в Англии18
Исинбаева крестила Добрыню Никитича в Монако107
«Меня изнасиловали перед Олимпийскими играми»302
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»87
Видео
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:10
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»
Биатлон
01:14
Хоккеистки устроили в Красноярске жестокую драку
Хоккей
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:56
Рудковская опозорила Плющенко
Фигурное катание
00:58
Горько: когда будет свадьба Шараповой
Теннис
00:43
Опубликованы доходы российских хоккеистов
Хоккей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение