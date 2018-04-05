В ФГССР довольны работой ушедшего из сборной Планишека

Президент Федерации горнолыжного спорта и сноуборда России (ФГССР) Леонид Мельников подчеркнул, что в организации довольны работой Урбана Планишека. Сегодня стало известно, что Планишек, работавший с командой с 2010 года, покидает свой пост.

— Это было наше общее решение. Мы полностью удовлетворены его работой и тем, что он сделал для нашей страны и горнолыжного спорта, — цитирует «Р-Спорт» Мельникова. — Мы пришли к такому решению после восьми лет совместной работы. Это немалый срок, и работа была нелегкой. Урбан какое-то время отдохнет, а потом, думаю, без работы не останется. Он известный специалист, предложения у него будут. Они поступали ему каждый год, но он отработал с нами два олимпийских цикла.

С мужской командой будет работать словенец Янец Хладник, а с женской — Игорь Качаков, они уже выехали на сборы, тестируют инвентарь, тренировочный процесс продолжится. После утверждения предложений тренерского совета мы объявим официально, кто будет главным тренером. Кардинальных изменений в тренерском штабе больше не будет.