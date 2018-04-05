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Сервис «Золотая корона» запускает денежные переводы в Нигерию
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Сервис «Золотая корона» запускает денежные переводы в Нигерию 

Банки.ру 1 час назад
Сервис «Золотая корона» запускает мгновенные денежные переводы без открытия счета в Нигерию, сообщили в пресс-службе компании.
«Денежные переводы в Нигерию можно осуществить в офисах всех банков-партнеров «Золотой короны» в России. Выдачу переводов «Золотая корона» в Нигерии осуществляют 486 офисов в 98 населенных пунктах страны, включая столицу Абуджу и города-миллионники Лагос, Кано, Ибадан, Кадуна, Порт-Харкорт, Бенин-Сити. Партнером «Золотой короны» в Нигерии является британская платежная система Funtech Global Communications», — говорится в релизе.
Валюта отправки денежных переводов в Нигерию — доллары США. Выдача осуществляется в национальной валюте — нигерийская найра. Тариф на осуществление денежных переводов «Золотая корона» в Нигерию составляет 1% независимо от суммы перевода, добавили в пресс-службе.
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