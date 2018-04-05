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Сколари заявил о желании попробовать себя в АПЛ
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Сколари заявил о желании попробовать себя в АПЛ 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Известный футбольный тренер Луис Фелипе Сколари не против поработать в английской Премьер-лиге.
"Мне нравится Премьер-лига, я всегда смотрю матчи АПЛ, когда путешествую по миру. Я люблю этот турнир и, может быть, в следующем году поработаю в Англии", — отметил Сколари в интервью Omnisport.
"У меня есть предложение от команды из Чемпионшипа, и сейчас я пытаюсь понять, чего они хотят. Сейчас они находятся в Премьер-лиге, но, думаю, в конце сезона опустятся на дивизион ниже. Если у них есть проект на два сезона, я могу его рассмотреть. У меня также есть предложения из ОАЭ и Китая, но чемпионат Англии — фантастический турнир".
Последним клубом Сколари был китайский «Гуанчжоу», из которого тренер был уволен в 2017 году
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