Сколари заявил о желании попробовать себя в АПЛ

Известный футбольный тренер Луис Фелипе Сколари не против поработать в английской Премьер-лиге.

"Мне нравится Премьер-лига, я всегда смотрю матчи АПЛ, когда путешествую по миру. Я люблю этот турнир и, может быть, в следующем году поработаю в Англии", — отметил Сколари в интервью Omnisport.

"У меня есть предложение от команды из Чемпионшипа, и сейчас я пытаюсь понять, чего они хотят. Сейчас они находятся в Премьер-лиге, но, думаю, в конце сезона опустятся на дивизион ниже. Если у них есть проект на два сезона, я могу его рассмотреть. У меня также есть предложения из ОАЭ и Китая, но чемпионат Англии — фантастический турнир".

Последним клубом Сколари был китайский «Гуанчжоу», из которого тренер был уволен в 2017 году