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«Вступай в сопротивление»: в пятницу пройдёт трансляция по Far Cry 5
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«Вступай в сопротивление»: в пятницу пройдёт трансляция по Far Cry 5 

Игромания.ру 1 час назад
Фото: Игромания.ру
Вчера в рамках конкурса «Вступай в сопротивление» по Far Cry 5 у нас прошла вторая трансляция, на которой наш редактор Лев Левин и его напарница Ксенией Яхно выполняли опасные задания — не за горами и последние два стрима, по итогам которых мы определим лучшую группу.
Уже завтра, 6 апреля, на нашем Twitch-канале в 16:00 по московскому времени начнётся следующий стрим, в котором участие примет лидер «Кулака Свободы» Фёдор Кокорев и его брат по оружию Ричард Чиркин, более известный как TheUselessMouth. А зрители в это же время смогут выбирать для них «наказания» путём голосования.
Напомним, что мы разыграем среди членов отряда, участники которого проявят себя лучше всего в соревновании, ценны призы: коллекционные издания Far Cry 5, подписку на PS Plus и сувениры. Не успели вступить ни в одну группировку? Тогда следите за нашими трансляциями — периодически мы разыгрываем между зрителями фигурки Иосифа Сида.
Купить игру Far Cry 5 | Вступай в сопротивление!
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