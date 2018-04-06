Балотелли: будь я белым, у меня было бы меньше проблем

Нападающий французской «Ниццы» Марио Балотелли оценил проблему расизма в Италии. Об этом сообщает «Советский спорт».

"На некоторых стадионах люди кричали мне: «Черных итальянцев не бывает», несмотря на то что я доказываю обратное. И хотя я итальянец, родившийся и выросший в Италии, по закону я становлюсь им только в 18 лет. Это неправильно, и, возможно, поэтому в наши дни некоторые люди видят в темнокожем человека более низкого качества, помеху на командной фотографии.

Думаю, будь я белым, у меня было бы меньше проблем. Возможно, отчасти я сам виноват в своих проблемах и временами вел себя не лучшим образом, но, будь я белым, простили бы меня быстрее? Абсолютно точно — да", — цитирует Балотелли Football Italia со ссылкой на So Foot.

Он добавил, что Италия не расистская страна, но в ней есть расисты.

"Возможность изменить это — в руках следующего поколения, и мы должны учить своих детей, что все люди равны, несмотря на внешние различия", — отметил футболист.

Ранее фотограф французского издания рассказал о расистских выкриках на матче сборных России и Франции, однако футболисты французской команды такого не слышали.