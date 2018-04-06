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Балотелли: Если бы я был белым, у меня было бы меньше проблем
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Балотелли: Если бы я был белым, у меня было бы меньше проблем 

LiveSport.Ru 1 час назад
Фото: LiveSport.Ru
Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли высказал мнение о проблеме расизма.
«На некоторых стадионах люди скандировали в мой адрес: «Нет черным итальянцам!», однако мой пример доказывает обратное. Несмотря на то, что я итальянец, родился и вырос в Италии, согласно нормам закона, я стал итальянцем только после того, как мне исполнилось 18. Закон несправедлив, поэтому, возможно, некоторые до сих пор считают темнокожих неполноценными. Они считают ошибкой, если такой игрок находится в центре командного фото.
Думаю, если бы я был белым, у меня было бы меньше проблем. Возможно, в некоторых из них я был виноват сам, иногда я неправильно воспринимал ситуацию. Но я абсолютно уверен: был бы белым, меня бы быстрее прощали.
Италия не расистская страна, но расисты в ней есть. Следующее поколение в силах изменить ситуацию. Мы должны научить своих детей тому, что, несмотря на различия во внешности, все равны», — сказал Балотелли в интервью So Foot.
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