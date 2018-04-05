Евролига. 5 апреля. ЦСКА обыграл «Црвену Звезду» — 92:81

«Црвена Звезда» долго сопротивлялась, но была вынуждена капитулировать перед лидерами Евролиги.

В Сербии есть народная мудрость: «Если ты мост, всякий по тебе ходить будет». К сожалению для «Црвены Звезды», белградцы в этом сезоне очень похожи на мост — в прошлом сезоне команда Деяна Радончича, не обладая звёздным составом, если не влюбляла в себя, то как минимум заставляла снимать импровизированную шляпу, но в этом году ДушанАлимпиевич и его игроки растеряли всю романтику и уже давно поняли, что сезон для них закончится вместе с последним туром регулярного чемпионата.

Для ЦСКА «Црвена» была мостом и в ещё одном смысле — мостом в плей-офф. Отсутствие турнирной мотивации, по заверениям игроков и тренера, не должно было стать проблемой, потому что «нужно сохранять ритм», «соответствовать уровню», вставьте любые дежурные слова, которые спортсмены говорят в таких случаях. Но при желании мотивацию всё же можно было найти — игра, как ни крути, против красно-белых, и даже болельщики «Спартака» по такому случаю заглянули в «Мегаспорт». Впрочем, фанатская трибуна хозяев их быстро расстроила.

Да и как иначе? «Звезда» никогда не побеждала ЦСКА на выезде, а в 2018 году на выезде не побеждала вообще. «Армейцы» должны были некоторое время помучиться от отсутствия Нандо де Коло, у которого болит спина, а затем уничтожить сербов. Сначала всё примерно так и получалось: стартовая пятёрка ЦСКА быстро подарила сопернику семь очков преимущества, и Итудис после тайм-аута сменил её полностью. Ситуация ещё какое-то время не хотела меняться в лучшую сторону, но затем Кори Хиггинс решил, что хватит.

Это видео можно посмотреть в «твиттере» Евролиги.

ЦСКА постепенно забрал инициативу, вышел вперёд, и показалось, что борьбы не получится. Виталий Фридзон до того поймал кураж, что уже в начале второй четверти установил рекорд сезона по результативности.

Однако, «Црвена Звезда» не думала сдаваться: Хайнс получил травму и попросил замену, но гости упорно не шли под кольцо, забрасывая красно-синих издали. ЦСКА, напротив, шёл в «краску», но стрелял оттуда настолько вхолостую, что даже не смешно — 1 из 14, не считая Хиггинса, Фридзона и Родригеса.

Такая игра не могла позволять «армейцам» долго лидировать в счёте, и «Црвена» быстро наверстала упущенное. С совсем уж плохим настроением на перерыв «армейцев» отправил Милко Бьелица — центровой попал со своей половины, хотя атака ЦСКА вроде бы должна была стать последней во второй четверти.

Это видео можно посмотреть в «инстаграме» Евролиги.

«Подвиги» ЦСКА первой половины очень расстроили Димитриса Итудиса , который в перерыве сказал, что его команда вообще не играет в защите и не показывает баскетбол, который может показывать. Но и в третьей четверти перелома не случилось, разве что «армейцы» стали гораздо увереннее брать подбор и наконец не отстали в бросках издали — снова спасли Хиггинс и Фридзон. Соперник чуть ухудшил процент попаданий, и этого хватило, чтобы ЦСКА догнал «Црвену», но перед заключительной четвертью имел всего одно очко преимущества. Особенно странно было наблюдать, как за четверть до конца матча стартовая пятёрка красно-синих набрала всего два очка, тогда как их соперники — 38.

Впрочем, всё когда-то заканчивается. Вместе с началом последней десятиминутки закончилась чёрная полоса для «армейцев» — за весь стартовый состав принялся отыгрываться Вестерманн, затем к нему подключились и остальные. В середине четверти Родригес забил с ведения с почти космическим отклонением, и ЦСКА повёл восемь очков. «Звезда» не нашла способов остановить атаку хозяев, а ЦСКА уже никуда не спешил. Мост всё-таки перейдён.

Виталий Фридзон в итоге повторил свой лучший результат в Евролиге — в последний раз он набирал 20 очков в Евролиге шесть лет назад ещё с «Химками». Но в этот раз он был намного полезнее и сразу на пять пунктов побил рекорд эффективности — 29.

ЦСКА ждёт своего соперника по плей-офф. Прямо сейчас им могут быть «Жальгирис», «Баскония» или «Химки».