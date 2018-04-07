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Праздник футбола на два дня закрыл дорогу в центре Волгограда
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Праздник футбола на два дня закрыл дорогу в центре Волгограда 

v1.ru 2 часа назад
Фото: v1.ru
В Центральном районе Волгограда с самого утра перекрыли улицу Чуйкова. Закрытой для машин дорога будет сегодня и завтра.
— На центральной набережной пройдет большой футбольный праздник — горожан зовут на мастер-классы и автограф-сессию со знаменитым защитником английского «Арсенала», — уточнили в пресс-службе администрации Волгограда. — Для безопасности горожан улица Чуйкова будет закрыта для машин на все выходные.
Объехать перекрытый участок водителям советуют по Первой Продольной, улицам Краснознаменская, Комсомольская и Ленина.
Завтра в Волгограде перекроют дороги к городским кладбищам. На два с половиной часа пешеходной станет и улица Мира.
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