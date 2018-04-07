Праздник футбола на два дня закрыл дорогу в центре Волгограда

В Центральном районе Волгограда с самого утра перекрыли улицу Чуйкова. Закрытой для машин дорога будет сегодня и завтра.

— На центральной набережной пройдет большой футбольный праздник — горожан зовут на мастер-классы и автограф-сессию со знаменитым защитником английского «Арсенала», — уточнили в пресс-службе администрации Волгограда. — Для безопасности горожан улица Чуйкова будет закрыта для машин на все выходные.

Объехать перекрытый участок водителям советуют по Первой Продольной, улицам Краснознаменская, Комсомольская и Ленина.

Завтра в Волгограде перекроют дороги к городским кладбищам. На два с половиной часа пешеходной станет и улица Мира.