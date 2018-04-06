В Волгограде в дни открытия парка футбола улица Чуйкова станет пешеходной

В Волгограде в ближайшие выходные, 7 и 8 апреля, улицу Чуйкова сделают пешеходной.

Как сообщили РИА34 в пресс-службе мэрии, проезд будет закрыт из-за открытия на верхней терассе Набережной имени 62-й Армии парка футбола. Объезд разрешен по улицам Ленина, Краснознаменской, Комсомольской, переулка Воровского, проспекта им. В. И. Ленина.

— Для болельщиков и обычных горожан откроются площадки мастер-классов, аттракционов и мультимедийных викторин, — отметили в администрации. — Гостем парка станет легенда FIFA, экс-защитник сборной Англии Сол Кэмпбелл

Уточняется, что именно на этой площадке летом во время ЧМ-2018 будет проходить фестиваль болельщиков FIFA. На улицах Чуйкова, Советской, набережной 62-й Армии в эти дни также будут организованы пешеходные зоны.