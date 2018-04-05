Станислав Галиев: «Ак Барсу было очень сложно с „Трактором“

Нападающий «Ак Барса» Станислав Галиев после матча финальной серии Восточной конференции КХЛ против «Трактора» (3:1, 4-0) отметил, что соперник провел хороший сезон. По его словам, казанцам было непросто в противостоянии с челябинцами.

— Если честно, сейчас даже эмоций нет — все выложились. Все ребята старались, бились. Пока даже не вериться. Завтра проснемся и порадуемся. Всех хочу поздравить с победой. Отдельно отмечу поддержку фанатов. Я такого еще не видел: столько народу приехало, целый сектор. Нам это помогло. Спасибо им. Будем готовиться дальше.

— Перед началом серии многие говорили, что победа достанется «Ак Барсу» легко, но «Трактор» провел хорошую серию. Согласны?

— Да, у них очень хорошая команда. Они провели хороший сезон. У «Трактора» хороший подбор игроков, сильная вратарская линия. Нам было непросто, но мы гнули свою линию и дошли до победы.

— У вас сбился прицел. Есть прицел, как поправить его перед финалом Кубка Гагарина?