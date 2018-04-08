Футболист «Атлетико» Гризманн намерен определиться со своим будущим до ЧМ-2018 

Нападающий сборной Франции по футболу и мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн заявил, что намерен определиться со своим будущим клубом до чемпионата мира по футболу в России.
«Нужно определиться со своим будущим до лета, чтобы думать только о команде Франции. В противном случае меня будут доставать звонки, а я этого не хочу. Я хочу приехать на чемпионат мира и думать только о турнире», — цитирует Гризманна Le Figaro.
Ранее СМИ сообщали, что мадридский «Атлетико» и каталонская «Барселона» заключили джентльменское соглашение относительно нападающего Антуана Гризманна.