Ещё
Голы Коке и Гризманна помогли «Атлетико» победить «Спортинг»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Голы Коке и Гризманна помогли «Атлетико» победить «Спортинг» 

Чемпионат.com 48 минут назад
Фото: Чемпионат.com
«Атлетико» победил «Спортинг» в первом матче 1/4 финала Лиги Европы. Встреча прошла в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.
«Атлетико» открыл счёт уже на первой минут встречи благодаря точному удару полузащитника Коке. В роли ассистента выступил форвард Диего Коста. Автором второго мяча стал французский нападающий Антуан Гризманн, отличившийся в концовке первого тайма.
Ответный поединок команды проведут в Лиссабоне на стадионе «Жозе Алваладе» 12 апреля.
Чемпионат.com: последние новости
Россия лишилась шансов опередить Францию и выйти на пятое место в рейтинге УЕФА Сорокин: политика не сможет повлиять на ЧМ-2018 Чупков победил на дистанции 200 м брассом на соревнованиях в Швеции
 Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Арсенал» громит ЦСКА18
Макгрегор атаковал автобус с бойцами UFC8
От Смолова отказались в Англии20
«Арсенал» разгромил ЦСКА4
«Меня изнасиловали перед Олимпийскими играми»303
Видео
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:10
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»
Биатлон
01:14
Хоккеистки устроили в Красноярске жестокую драку
Хоккей
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:56
Рудковская опозорила Плющенко
Фигурное катание
00:58
Горько: когда будет свадьба Шараповой
Теннис
00:43
Опубликованы доходы российских хоккеистов
Хоккей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение