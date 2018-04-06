Голы Коке и Гризманна помогли «Атлетико» победить «Спортинг»

«Атлетико» победил «Спортинг» в первом матче 1/4 финала Лиги Европы. Встреча прошла в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

«Атлетико» открыл счёт уже на первой минут встречи благодаря точному удару полузащитника Коке. В роли ассистента выступил форвард Диего Коста. Автором второго мяча стал французский нападающий Антуан Гризманн , отличившийся в концовке первого тайма.

Ответный поединок команды проведут в Лиссабоне на стадионе «Жозе Алваладе» 12 апреля.