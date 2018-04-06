Самое важное о матчах 1/4 финала Лиги Европы

Россияне накануне выходили на поле не только в Лондоне.

«Атлетико» — «Спортинг» — 2:0 1. Меньше чем полминуты понадобилось «Атлетико», чтобы открыть счёт в своём матче. Защитник «Спортинга» серьёзно ошибся, и Коке с передачи Диего Косты расстрелял ворота, забив самый быстрый гол «Атлетико» в еврокубках. Кстати, второй мяч тоже не обошёлся без ляпсуса защитника. Жереми Матьё пропустил мяч между ног, позволив Гризманну убежать один на один с вратарём.

2. «Атлетико» до девяти матчей продлил внушительную серию побед на своём поле. Более того, во всех этих матчах мадридцы не пропустили ни гола. В Лиге Европы команда Симеоне пока только выигрывает, забив 15 мячей в 5 играх.

3. Встречу судил российский рефери Сергей Карасёв , и перед матчем это вызвало серьёзные вопросы у «Спортинга». Дело в том, что Карасёв обслуживал матч португальцев с «Шальке-04» в сезоне-2014/15. «Спортинг» тогда вылетел, и клуб обвинил в этом нашего рефери. Клуб подал протест против назначения судьи на очередной матч, но УЕФА не стал его рассматривать. В Мадриде вопросов к Карасёву не появилось: Сергей отсудил на уровне.

«РБ Лейпциг» — «Марсель» — 1:0 1. Немецкий клуб в этом сезоне дебютировал в еврокубках и стал первым за последние десять лет дебютантом, дошедшим до 1/4 финала. В последний раз такой трюк удался «Хетафе» в сезоне-2007/08. Неужели этим не ограничится?

2. Первый сезон в еврокубках — время исторических достижений. «Лейпциг» в этом матче установил одно из них, впервые сыграв на ноль в еврокубках. Ждать «сухаря» пришлось 10 игр. 3. Итоговый счёт не должен вводить в заблуждение тех, кто не видел матч: «Марсель» был неплох и уж точно создал не меньше голевых моментов. Если бы не грубая ошибка вратаря Йоана Пеле (нет, не родственник), счёт запросто мог стать другим. Слабая реализация продолжает оставаться бичом французских клубов.