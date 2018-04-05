Глинкин: «Без разницы, какой соперник в финале КХЛ. Все зависит от „Ак Барса“»

Нападающий «Ак Барса» Антон Глинкин подвел итоги финальной серии Восточной конференции КХЛ с «Трактором» (4-0). В финале казанская команда, рекордсмен КХЛ по числу финалов розыгрыша Кубка Гагарина, сыграет с победителем пары СКА-ЦСКА (2-2).

«Эмоции сейчас хорошие. Тем более я долго не играл, соскучился по хоккею. Сегодня матч хорошо сложился. Главное — выиграли матч и серию. Впереди финал, подходим к нему в хорошем настроении. Сейчас немного отдохнем и будем готовиться дальше.

Было желание сыграть не только в Челябинске. Желание было давно. Хочется играть. Тяжело наблюдать со стороны, с трибуны. Когда ты играешь, эмоции совсем другие. Здорово, что мне выпал этот шанс. Надо было принести какую-то пользу команде, чтобы мы выиграли и были положительные эмоции.

Мой гол сделало все звено, все поработали. Сашка выиграл вбрасывание, я не стал мудрить, полез на пятак, а там уже Мишка доработал. Все постарались и это воздалось.

В финале любой соперник опасен, поэтому без разницы. Все будет зависеть от нас», — цитирует игрока официальный сайт клуба.