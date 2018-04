«Атлетико» открыл счет в матче со «Спортингом» на 22-й секунде. Видео

«Атлетико» в первом матче 1/4 финала Лиги Европы против «Спортинга» открыл счет на 22-й секунде. Автором гола стал полузащитник Коке.

Diego Costa takes advantage of generous defending by Sporting to gift Koke an easy goal…#ATMSPO #Atleti pic.twitter.com/xvTfWjbJOo

— Grimandi's Vids (@footbolvids) 5 апреля 2018 г.