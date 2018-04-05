Щенок с большими круглыми ушами привёл интернет в восторг

Не котиками едиными жив интернет. В соцсетях периодически восхищаются разными необычными животными. Так ушастый лисёнок Кузя из России прославился на весь мир благодаря уморительным видеороликам с соседом-котиком. Теперь в соцсетях умиляются пёсику по кличке Гома, и всё из-за его невероятно больших и круглых ушей.

Хозяева говорят, что свою оригинальную внешность Гома получил в результате скрещивания мальтийской болонки и папильона. Жизнерадостному пёсику из Токио уже 4 года, но слава к нему пришла сравнительно недавно. И, конечно же, у Микки Мауса в собачьем обличье есть своя страничка в Instagram, на которую подписались уже более 60 тысяч человек.

Разве он не милаха?