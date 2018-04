Минус Гомеш, Видаль и Юмтити, плюс Артур и Гризманн. «Барса» готовит революцию

Спортивный, технический и исполнительный директора «Барселоны» подготовили для президента Хосепа Бартомеу трансферный план на лето.

План каталонской революции

Кто автор столь радикальных изменений? По утверждению издания, ими являются директора «Барселоны» Оскар Грау (исполнительный), Хосе Сегура (спортивный) и Роберто Фернандес (технический). Они уже разработали план летней трансферной кампании, который в ближайшее время будет презентован президенту клуба Хосепу Бартомеу и третьему вице-президенту Хорди Местре. Некоторые его детали были известны и ранее.

Оборона

На выход: Самуэль Юмтити (35 матчей), * Алейш Видаль (24 матча — 2 гола + 4 голевые передачи), Йерри Мина** (2 матча)

На вход: Матиас де Лигт (18 лет — «Аякс», Нидерланды), Марк Кукурелья (19 лет — «Барселона Б»), Хуан Миранда (18 лет — «Барселона Б»).

В последнее время руководство «Барселоны» проявляет настойчивый интерес к 18-летнему центральному защитнику «Аякса» Маттиасу де Лигту, сыгравшему уже пять матчей за сборную Голландии. Ее, между прочим, возглавляет не чужой для Каталонии Рональд Куман , в сумме отдавший «Барсе» в качестве игрока и тренера восемь лет своей жизни (четырехкратный чемпион Испании, победитель Лиги чемпионов).

Де Лигт пока очень молод, ему всего 18 лет, поэтому во многом переход будет зависеть от дальнейших перспектив в команде Самуэля Юмтити. 24-летний француз провел в нынешнем сезоне 35 матчей, но пока не продлил контракт, рассчитанный до 2021 года, поэтому руководство клуба хочет перестраховаться. Если контракт не будет продлен, клуб может продать защитника, чтобы не терять деньги. Также немалую роль будет играть прогресс 23-летнего колумбийца Йерри Мины, появившегося в столице Каталонии минувшей зимой. Но он с большой долей вероятности отправится в аренду.

Umtiti: «I am in love with Barcelona, I don’t know what more to say» pic.twitter.com/jgZN5tF00B

— BarcaTimes (@BarcaTimes) 4 апреля 2018 г.

Другим кандидатом на продажу стал Алейш Видаль, закрывающий всю правую бровку. Его не устраивает игровое время, а в «Барселоне» не готовы предложить ему место в старте на безальтернативной основе. Проблема в том, что ту зарплату, которую ему платит «Барселона», вряд ли потянет клуб статусом ниже. А топ-клубы за ним почему-то в очередь не выстраиваются.

На противоположном фланге ситуация совсем иная. Основной защитник Хорди Альба место в основе в ближайшее время вряд ли уступит, но и квалифицированного сменщика, за исключением 24-летнего Луки Диня, за спиной не имеет. Поэтому каталонцы надеются сохранить француза и подождать прогресса юных Марка Кукурельи (19 лет) и в особенности Хуана Миранды (18 лет). Последнему прочат очень большое будущее, и уже сейчас за перспективным левшой гоняется «ПСЖ».

Полузащита

На выход: Андре Гомеш (28 матчей — 1 результативная передача), Денис Суарес (20 матчей — 3 гола + 6 голевых передач), Рафинья (1 матч за «Барселону», 9 матчей и 1 голевая передача — в «Интере»).

На вход: Артур (21 год — «Гремио», Бразилия), Карлес Аленья (20 лет — «Барселона Б»).

Провести изменения в центре поля каталонцам будет легче, поскольку здесь собраны футболисты, за продажу которых можно выручить солидные средства. Так, в соглашении с «Интером» об аренде бразильца Рафиньи предусмотрена сумма выкупа — 35 млн евро. Весь первый круг в «Барсе» он пропустил из-за травмы, а зимой уехал в Милан и чувствует себя там довольно комфортно. В последних пяти матчах серии а вышел на поле в стартовом составе.

Также ценным в финансовом плане кадром является 24-летний Андре Гомеш, выписанный из «Валенсии» летом 2016 года за € 35 млн Правда, если верить авторитетному сайту transfermarkt.com, сейчас его стоимость оценивается более чем в два раза ниже — всего в € 15 млн Если в прошлом году он играл довольно много, то в текущем сезоне в примере появился всего 14 раз и сам попросил продать его ближайшим летом. Португалец хотел бы попробовать свои силы в АПЛ, но уже сейчас имеет предметный интерес от «Милана».

His 15 minutes tonight were better than Andre Gomes’ career at Barcelona. Valverde should wake up. This boy is a gem. pic.twitter.com/cPELysHcxU

— Alaa (@AlaaCule) 31 марта 2018 г.

А вот Денис Суарес покидать «Камп Ноу» не хочет, но на его позицию клуб присмотрел в Бразилии 21-летнего Артура, чей переход из «Гремио» считается делом почти решенным. Кроме того, в двери первой команды активно стучится 20-летний воспитанник «Ла Масии» Карлес Аленья. На Суареса давно положил глаз «Наполи». Его стоимость также оценивается около 15 млн евро, поэтому не исключен вариант со сдачей 24-летнего хавбека в аренду в один из сильных клубов, где он мог бы выступать на высоком уровне и иметь постоянную игровую практику. Тот же «Наполи», например.

Нападение

На выход: Пако Алькасер (18 матчей — 6 голов + 3 голевые передачи)

В атаке главный кандидат на продажу 24-летний Пако Алькасер, которого подпирает еще один воспитанник академии сине-гранатовых 18-летний Абель Руис . Зимой в «Жирону» был продан основной форвард дубля Энтони Лозано, и Руис стал получать больше игрового времени, а летом может быть переведен ближе к основе.

Проблемы заключаются в том, что сам Алькасер не намерен покидать «Барселону», а его ценник составляет около € 15 млн Таким образом, далеко не факт, что вложившийся в футболиста потенциальный покупатель сможет отбить затраты. Футболистом интересуются «Сельта» и «Вильярреал».

Alcácer could leave the club this summer. Celta Vigo and Villarreal are two clubs that could be possible suitors, but there is no formal offer yet. [MD] pic.twitter.com/AQewlJeBaB

— Barca Universal (@BarcaUniversal) 4 апреля 2018 г.

Что же до приобретений, то тут все просто. Каталонцы давно уже пытаются переманить к себе Антуана Гризманна, и ближайшее лето для этого подойдет как нельзя лучше. Все-таки французу уже 27 лет — возраст по футбольным меркам зрелый. Да и отбить 100 млн, которые требует за него «Атлетико», в будебудет, мягко говоря, проблематично.

* — в текущем сезоне.

** — в аренду.