Стал известен гонорар судей на чемпионате мира в России

Ведущие судьи получат по 57 тысяч евро за работу на чемпионате мира в России, сообщает Marca.

ФИФА поделила всех судей, которые будут обслуживать матчи турнира в России, на несколько категорий. В ведущую из них вошли такие арбитры, как Феликс Брых (Германия), Джюнейт Чакыр (Турция) и Нестор Питана (Аргентина).

Их оклад составит 57 тысяч евро, плюс по 2500 евро за каждый отработанный матч. Ассистенты получат 20 тысяч евро и 1600 евро дополнительно за каждую игру.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске, Сочи.