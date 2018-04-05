Спортдайджест: паркур на руинах и кандидаты на проведение Игр-2026

Спортивный обозреватель телеканала «МИР 24» Яна Царегородцева представила обзор самых интересных новостей из мира спорта.

Краснодар может хоть завтра принять сборную Испании по футболу. В городе, где во время чемпионата мира будет базироваться эта команда, уже все готово. Причем проживать и тренироваться испанцы намерены в стенах детской футбольной академии. Стоит отметить, что к выбору базы испанцы отнеслись со всей серьезностью. Они рассмотрели 67 возможных вариантов, из которых их устроило только 15. Главное требование — чтобы база находилась рядом со стадионом, и Краснодар соответствовал таким запросам.

Эталонная красота

Каким должно быть идеальное тело

МОК назвал семь стран, которые претендуют на проведение зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2026 года. Это Австрия, Канада, Турция, Италия, Швеция, Швейцария и Япония. Представители национальных олимпийских комитетов этих стран уже направили в МОК официальные письма, выражающие заинтересованность в подаче заявки на проведение зимних игр. Стоит отметить, что данный этап является начальным, и окончательные кандидаты на роль столицы Олимпиады будут объявлены лишь в октябре. Победителя же выберут в сентябре 2019 года.

Сирийские экстремалы оттачивают мастерство в разрушенном Алеппо. Несмотря на все преграды и военные действия, паркурщики каждый день проводят занятия и совершенствуют свое мастерство. Хотя в условиях войны у них нет практически ничего для полноценных тренировок, молодые люди не унывают и все трюки они изучают с помощью интернета.

Сейчас паркуром в Сирии увлекаются огромное количество молодых людей. По утверждению спортсменов, занятия помогают им отвлечься и добавляют положительных эмоций.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ