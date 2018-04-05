BoogelWoogel 2018 Сочи — «Купальники, горы, солнце и очень красивые девушки!», завершился высокогорный фестиваль

Девушки в бикини на фестивале Boogelwoogel 2018

Тысячи лыжников и сноубордистов сменили тяжелую зимнюю одежду на горячее бикини и весёлые костюмы на ежегодном фестивале BoogelWoogel, который проходил в Сочи на Роза Хутор с 28 марта по 1 апреля 2018 года. В этом году горнолыжный фестиваль «BoogelWoogel» привлек более тысячи поклонников этого жаркого мероприятия. В пятницу 30 марта несмотря на плохую погоду больше 400-сот человек, совершили спуск с горы в карнавальных костюмах. Группы разбивались на различные тематики — потусторонние силы (вурдалаки, ведьмы, мальчик без головы, волшебники), сказочные герои (принцы, принцессы, баба яга, фея и т.д), всевозможные звери и конечно же многочисленные герои комиксов (женщина кошка, дэдпул, бэтмен, спайдермен, харли квинн и джокер), а также присутствовали участники в костюмах 18+. Чудный карнавальный костюм)

Бугель Вугель — место встречи безбашенных людей в хорошем смысле этого слова Фантазия участников не перестаёт удивлять)

Spider-Girl (Девушка-паук)

Упс, упала))

Малефисента с парочкой хиппи, как вам?

В этом году массовый спуск по склону в бикини и купальных костюмах, совершили 1800 участников, давайте посмотрим как это было:

Спуск в бикини, что может быть веселее?

Фото со вчерашнего массового спуска в купальниках

Горячие парни зажигают на фестивале Boogelwoogel 2018

Boogelwoogel, здесь всегда рады и открыты гостям

И конечно же, это не все мероприятия на BoogelWoogel-2018, также гости фестиваля в Сочи приняли участие в битве красками «Холи», прыжках с трамплина в бассейн, танцевальной битве, конкурсе красоты «Miss BoogelWoogel» и турнире по снежному волейболу.

Участник горнолыжного карнавала BoogelWoogel-2018 на горнолыжном курорте Роза Хутор в Сочи

Прыжки с трамплина в бассейн

Участники фестиваля танцуют в пене

На BoogelWoogel 2018 было на что посмотреть. Завершился фестиваль BoogelWoogel-2018 легендарной битвой подушками.