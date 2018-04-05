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Куликов — «Амкару»: «Нужно сразу все исправлять с полем, а не письма писать»
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Куликов — «Амкару»: «Нужно сразу все исправлять с полем, а не письма писать» 

SPORT24.ru 1 час назад
Руководитель департамента профессионального футбола HAC Сергей Куликов недоволен реакцией «Амкара» на то, что у стадиона «Звезда» отозвали сертификат на проведение матчей РФПЛ.
Из-за отстранения стадиона «Амкар» провел домашний матч с «Локомотивом» на поле соперника.
”Можно, конечно, и дальше писать письма трудящихся. И ждать ответа на них 30 дней. Столько, кажется, по законодательству можно отвечать. «Амкар» прекрасно знает наш телефон, прекрасно знает суть проблемы, но его представители сами спрятались.
Возникает другой вопрос: вот «Амкар» ездит в гости, играет на приличных полях, но почему он не заботится о том, чтобы обеспечить условия себе и своим гостям?! Почему другие вкладываются, а он нет? Это первое. Второе, прислали письмо — и сидят ждут.
Вас закрыла квалификационная комиссия, которая сказала сделать несколько вещей, а вы теперь шлете письма. Нужно сразу все исправлять, как все нормальные клубы, а не письма писать.
У меня под рукой письма, но содержание примерно такое: «Приезжайте, у нас все красиво и хорошо». А в нем должно было написано: закуплено столько крошки, выполнен такой-то перечень работ и так далее. А получается так: «Приезжайте, нам и нашим игрокам все нравится». Никто же им не говорит, что у них должны быть условия, как у ”Спартака”, «Краснодара» или ЦСКА. Понятно, что старенький стадион, но главным инструментом футбола является поле, и им нужно заниматься. Я уже не раз говорил, что на таких полях более высокий шанс получить травму. Понимаю, что ее можно получить и на идеальном поле, но на неготовом газоне шансы возрастают. И нам очень не хотелось бы, чтобы конец чемпионата был омрачен повреждениями футболистов сборной или других звезд лиги. Понятно, что может пронести, но зачем постоянно надеяться на русское авось?".
Цитирует Куликова.
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