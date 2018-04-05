​Кёйт возглавит «Фейеноорд» U-19

Легендарный полузащитник «Фейеноорда» и «Ливерпуля» Дирк Кёйт назначен главным тренером «Фейеноорда» U-19 Игрок сможет приступить к своим обязанностям в начале следующего сезона.

"Я с нетерпением жду этого момента, — прокомментировал новость Кёйт. В этом сезоне я познакомился с клубом с другой, ранее незнакомой для меня стороны. У меня было несколько вариантов, но работа с парнями до 19 лет — правильный выбор".

За свою карьеру Кёйт успел поиграть в Голландии, Англии и Турции, повесив бутсы на гвоздь в 2017 году.