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​Кёйт возглавит «Фейеноорд» U-19
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​Кёйт возглавит «Фейеноорд» U-19 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Легендарный полузащитник «Фейеноорда» и «Ливерпуля» Дирк Кёйт назначен главным тренером «Фейеноорда» U-19 Игрок сможет приступить к своим обязанностям в начале следующего сезона.
"Я с нетерпением жду этого момента, — прокомментировал новость Кёйт. В этом сезоне я познакомился с клубом с другой, ранее незнакомой для меня стороны. У меня было несколько вариантов, но работа с парнями до 19 лет — правильный выбор".
За свою карьеру Кёйт успел поиграть в Голландии, Англии и Турции, повесив бутсы на гвоздь в 2017 году.
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