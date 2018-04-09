Гризманн о переходе в «Барселону»: на данный момент ничего нет

Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн прокомментировал информацию о переходе в каталонскую «Барселону». Об этом сообщает «Советский спорт».

"Не знаю, откуда идет эта информация. Я ничего не знаю.

На данный момент ничего нет. Это ложные сведения", — цитирует Гризманна Téléfoot.

Он отметил, что намерен определиться с будущим до начала чемпионата мира 2018 года, чтобы полностью сосредоточиться на выступлении за сборную Франции.

Ранее Гризманн отличился в мадридском дерби, но его мяч не помог «Атлетико» обыграть "Реал"