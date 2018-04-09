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Гризманн о переходе в «Барселону»: на данный момент ничего нет
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Гризманн о переходе в «Барселону»: на данный момент ничего нет 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн прокомментировал информацию о переходе в каталонскую «Барселону». Об этом сообщает «Советский спорт».
"Не знаю, откуда идет эта информация. Я ничего не знаю.
На данный момент ничего нет. Это ложные сведения", — цитирует Гризманна Téléfoot.
Он отметил, что намерен определиться с будущим до начала чемпионата мира 2018 года, чтобы полностью сосредоточиться на выступлении за сборную Франции.
Ранее Гризманн отличился в мадридском дерби, но его мяч не помог «Атлетико» обыграть "Реал".
Ранее сообщалось, что Гризманн не намерен переходить в "Манчестер Юнайтед".
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